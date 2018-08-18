Жертвами найгіршої за останні 100 років повені в Індії стали понад 300 людей (фото)

Рятувальники борються з наслідками зливових дощів, які залишили без даху над головою більше 200 тисяч людей.

Щонайменше 324 людей загинули в результаті повені в штаті Керала на південному заході Індії. Місцева влада називає це найгіршою повінню за останні 100 років.

Сезон дощів розпочався в Індії у червні, але кількість жертв різко зросла саме протягом останніх 24 годин, пише BBC.

Рятувальники борються з наслідками зливових дощів, які залишили без даху над головою більше 200 тисяч осіб, зараз вони розміщені в таборах.

Прем'єр Індії Нарендра Моді прибув в Кералу, щоб своїми очима оцінити масштаб руйнувань.

Уряд штату заявив, що багато людей були на смерть розчавлені в результаті зсувів.

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Очікується, що дощі триватимуть. Головний аеропорт Керали може бути закритий до 26 серпня.

У районі лиха знаходяться сотні військовослужбовців для допомоги постраждалим від повені. У рятувальній операції беруть участь вертольоти і більше 300 човнів.

Уряд закликає не ігнорувати розпорядження про евакуацію. Влада займається розподілом їжі для десятків тисяч людей, які перебралися на більш високі території.

Головний міністр штату Пінараї Віджаян заявив, що це найгірша повінь за останнє сторіччя.

"Ми спостерігаємо те, чого ніколи не було в історії Керали", - сказав він журналістам. За його словами, більше 223 тисяч людей зараз перебувають у 1,5 тисячах таборах, відкритих рятувальниками.

Під водою опинилася частина найбільшого міста штату Кочин. Затоплені автомобільні дороги й залізниця. Від повені постраждали плантації чаю та кави.

Школи в усіх 14 районах Керали закриті. У деяких районах через проблеми з безпекою заборонений доступ туристам.

З початку сезону дощів у всій Індії загинули понад 930 тисяч осіб, згідно з даними МВС країни.

Раніше повідомлялося, що число жертв повеней і зсувів в індійському штаті Керала збільшилося до 79 осіб.