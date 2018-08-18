Синоптик розповіла, як по хмарах спрогнозувати погоду

За словами синоптика Наталки Діденко, хмари дають короткуваті прогностичні ознаки.

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По виду хмар можна робити прогнози - білі пухнасті (купчасті) є провісниками хорошої погоди.

З величезних пухнастих хмар свинцевого кольору випадають дощі, розповіла синоптик Наталка Діденко під час чату на "Главреді".

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"Наприклад, якщо ми лежимо в полі і дивимося в небо, спостерігаючи там ряд білих пухнастих хмар - це купчасті хмари хорошої погоди, або кумулюси. Також є величезні пухнасті хмари, але такі, що набувають свинцевого кольору - синоптики чітко знають, що з них випадають дощі. Вони називаються кумульонімбуси. Є перисті хмари і купа інших. Саме по виду хмар можна прогнозувати погоду", - зазначила співрозмовниця.

За її словами, хмари дають закороткі прогностичні ознаки.

"Якщо ми бачимо, що свинцева хмара на горизонті, значить, скоро буде дощ. Тобто ми його можемо передбачити за годину, дві або три. А синоптик, повторюся, складає прогноз за добу", - додала експерт.

Раніше повідомлялося, що дощі в Києві та Київській області триватимуть до кінця тижня. Спека в столиці спаде.