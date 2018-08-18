Синоптик розповіла, як по хмарах спрогнозувати погоду

07:23, 18 серпня 2018
55
0

За словами синоптика Наталки Діденко, хмари дають короткуваті прогностичні ознаки.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

По виду хмар можна робити прогнози - білі пухнасті (купчасті) є провісниками хорошої погоди.

З величезних пухнастих хмар свинцевого кольору випадають дощі, розповіла синоптик Наталка Діденко під час чату на "Главреді".

Синоптик розповіла, чому в Києві з'єднання являється зміг

"Наприклад, якщо ми лежимо в полі і дивимося в небо, спостерігаючи там ряд білих пухнастих хмар - це купчасті хмари хорошої погоди, або кумулюси. Також є величезні пухнасті хмари, але такі, що набувають свинцевого кольору - синоптики чітко знають, що з них випадають дощі. Вони називаються кумульонімбуси. Є перисті хмари і купа інших. Саме по виду хмар можна прогнозувати погоду", - зазначила співрозмовниця.

За її словами, хмари дають закороткі прогностичні ознаки.

"Якщо ми бачимо, що свинцева хмара на горизонті, значить, скоро буде дощ. Тобто ми його можемо передбачити за годину, дві або три. А синоптик, повторюся, складає прогноз за добу", - додала експерт.

Раніше повідомлялося, що дощі в Києві та Київській області триватимуть до кінця тижня. Спека в столиці спаде.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Синоптик розповіла, як по хмарах спрогнозувати погоду Синоптик розповіла, як по хмарах спрогнозувати погоду
Жертвами найгіршої за останні 100 років повені в Індії стали понад 300 людей (фото) Жертвами найгіршої за останні 100 років повені в Індії стали понад 300 людей (фото)
У затопленому Львові чоловік на човні рятував людей з водяної пастки (відео, фоторепортаж) У затопленому Львові чоловік на човні рятував людей з водяної пастки (відео, фоторепортаж)
Синоптик розповіла, чому в Києві з'являється смог Синоптик розповіла, чому в Києві з'являється смог
Погода на вихідні: в Україні буде спекотно і з грозовими дощами (карта) Погода на вихідні: в Україні буде спекотно і з грозовими дощами (карта)
В Індії 79 людей стали жертвами повені В Індії 79 людей стали жертвами повені
Синоптики попереджають про грози в Україні (карта) Синоптики попереджають про грози в Україні (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 22 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
84 %
752 мм
2.6 м/с
53 %
Стрічка новин