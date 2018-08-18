Синоптики попередили про грози, град та шквали в Україні

09:52, 18 серпня 2018
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Разом з тим у більшості областей України 18-20 серпня переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

У західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях сьогодні місцями очікуються грози, при грозах подекуди град та шквали 15-20 м/с.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

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Разом з тим синоптики попереджають, що 18-20 серпня в Україні, крім більшості районів західних, Житомирської, Вінницької, 19-20 серпня і крім Київської областей, переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

У Києві сьогодні вдень очікуються короткочасні дощі, грози, при грозах подекуди град та шквали 15-18 м/с.

Окрім того, за прогнозом синоптиків, сьогодні у столиці буде мінлива хмарність, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, температура вдень 26-28° тепла.

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня гроза накрила Львів. За півгодинистихія перетворила його вулиці на річки. Подекуди рівень води пішоходам сягав до пояса.

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