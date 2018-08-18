У полоні стихії: сильна злива затопила Закарпаття (фото, відео)
У місті Рахів було підтоплено близько 50 дворогосподарств.
Внаслідок погіршення погодних умов 17 серпня у місті Рахів на Закарпатті було підтоплено близько 50 дворогосподарств на шести вулицях. Також зруйновано три малі містки та пошкоджено три автомобілі.
Про це УНІАН повідомили в обласній Держслужбі з питань надзвичайних ситуацій.
"Підрозділами ДСНС проводилася відкачка води з трьох дворогосподарств та семи підвальних приміщень. Працювало 5 одиниць техніки, 4 мотопомпи та 21 чоловік особового складу", - йдеться у повідомленні.
Вулицями Рахова текли стрімкі потоки води. Злива затопила подвір'я, автомобілі тонули у калюжах.
Як повідомляв УНІАН, 17 серпня гроза накрила Львів і за півгодини перетворила його вулиці на річки. Подекуди рівень води пішоходам сягав до пояса.
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