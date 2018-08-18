На Яблучний спас майже по всій території України пройдуть дощі (карта)

Синоптики розказали, якою в Україні буде погода 19 серпня.

Прогноз погоди на 19 серпня в Україні / фото УНІАН

Погода в Україні 19 серпня буде дощова. Найбільша ймовірність періодичних грозових дощів та злив – на Півночі, Заході України та на Вінниччині й Одещині.

Про це на своїй сторінці у Facebook інформує український синоптик Наталка Діденко.

"Від Житомирщини через Київщину, Черкащину аж до Одещини витягнувся невеликий атмосферний фронт. Поки що вздовж цього фронту випадають періодичні дощики, поблизу Білої Церкви та Сквири гримлять грози. У літній день навіть незначний осередок нестійкості атмосфери може розвинутися у сильну локальну грозову зливу. Будьте уважними та обізнаними", – пише Наталка Діденко.

У суботу та неділю існує найбільша ймовірність періодичних дощів, гроз та злив. У північних та західних регіонах країни, а також на Вінниччині та Одещині періодичні дощі найбільш імовірні, а на решті території України – сухо та спекотно. Температура повітря сягатиме +30...+35 градусів.

На Заході середня температура повітря складе – +24...+30, на Сході – +27...+32, на Півночі країни – +25...+28, на Півдні – +28...+34, а в центральній частині – +25...+30. Середня швидкість вітру по Україні 5-10 метрів на секунду.

Читайте також Синоптики попереджають про грози в Україні (карта)

Прогноз погоди на неділю, 19 серпня, у містах України:

Ужгород – +28...+30

Львів – +25...+27

Івано-Франківськ – +24....+26

Тернопіль – +25...+27

Чернівці – +25...+27

Хмельницький – +25...+27

Луцьк – +25...+27

Рівне – +25...+27

Житомир – +25...+27

Вінниця – +25...+27

Одеса – +28...+30

Миколаїв – +32...+34

Херсон – +32...+34

Сімферополь – +30...+32

Кропивницький – +28...+30

Черкаси – +26...+28

Чернігів – +26...+28

Суми – +26...+28

Полтава – +27...+29

Дніпро – +29...+31

Запоріжжя – +30...+32

Донецьк – +29...+31

Луганськ – +27...+29

Харків – +27...+29

Київ – +25...+27