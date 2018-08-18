У Львові випало більше чверті місячної норми дощу (відео)

18:29, 18 серпня 2018
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Основні зусилля підрозділів Головного управління ДСНС у Львівській області було зосереджено на рятуванні людей.

Ррятувальники надали допомогу 142 особам \ УНІАН
Ррятувальники надали допомогу 142 особам \ УНІАН

Потужна злива у Львові 17 серпня становила 28% від місячної норми опадів.

У затопленому Львові чоловік на човні рятував людей з водяної пастки (відео, фоторепортаж)

Про це повідомило обласне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. «Основні зусилля підрозділів ГУ ДСНС у Львівській області було зосереджено на рятуванні людей, які перебували у приміщеннях (підвальне приміщення кафе по вулиці Залізнична, 14 - врятовано 10 осіб, підвальне приміщення перукарні по вулиці Федьковича, 14 - врятовано дві особи) та людей, які опинились в транспортних засобах», – йдеться у повідомленні відомства.

Всього, за даними ДСНС, рятувальники надали допомогу 142 особам.

17 серпня Львівська міська рада повідомила, що у місті затопило десяток вулиць через сильну зливу, через що довелося зупинити рух трамваїв.

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