У Львові випало більше чверті місячної норми дощу (відео)

Основні зусилля підрозділів Головного управління ДСНС у Львівській області було зосереджено на рятуванні людей.

Ррятувальники надали допомогу 142 особам \ УНІАН

Потужна злива у Львові 17 серпня становила 28% від місячної норми опадів.

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Про це повідомило обласне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. «Основні зусилля підрозділів ГУ ДСНС у Львівській області було зосереджено на рятуванні людей, які перебували у приміщеннях (підвальне приміщення кафе по вулиці Залізнична, 14 - врятовано 10 осіб, підвальне приміщення перукарні по вулиці Федьковича, 14 - врятовано дві особи) та людей, які опинились в транспортних засобах», – йдеться у повідомленні відомства.

Всього, за даними ДСНС, рятувальники надали допомогу 142 особам.

17 серпня Львівська міська рада повідомила, що у місті затопило десяток вулиць через сильну зливу, через що довелося зупинити рух трамваїв.