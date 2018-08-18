У Бердичеві на Житомирщині після сильної зливи затопило вулиці
В окремих районах міста вода піднялася дуже високо, заливаючи магазини.
Сьогодні у Бердичеві після сильної зливи затопило низку вулиць.
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Як передає кореспондент УНІАН, найбільше у місті затопило вулицю Житомирську.
Також в окремих районах міста вода піднялася дуже високо, заливаючи магазини.
На окремих дорогах міста було ускладнено рух транспорту.
Наразі ліквідація наслідків негоди у Бердичеві триває.
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