У Бердичеві  на Житомирщині після сильної зливи затопило вулиці

В окремих районах міста вода піднялася дуже високо, заливаючи магазини.

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Сьогодні у Бердичеві після сильної зливи затопило низку вулиць.

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Як передає кореспондент УНІАН, найбільше у місті затопило вулицю Житомирську.

Також в окремих районах міста вода піднялася дуже високо, заливаючи магазини.

На окремих дорогах міста було ускладнено рух транспорту.

Наразі ліквідація наслідків негоди у Бердичеві триває.