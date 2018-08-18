У Бердичеві  на Житомирщині після сильної зливи затопило вулиці

19:15, 18 серпня 2018
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В окремих районах міста вода піднялася дуже високо, заливаючи магазини.

Ілюстрація \ REUTERS
Ілюстрація \ REUTERS

Сьогодні у Бердичеві  після сильної зливи затопило низку вулиць.

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Як передає кореспондент УНІАН, найбільше у місті затопило вулицю Житомирську.

Також  в окремих районах міста вода піднялася дуже високо, заливаючи магазини.

На окремих дорогах  міста було ускладнено рух транспорту.

Наразі ліквідація наслідків негоди у Бердичеві триває.

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