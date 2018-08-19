У Києві знову потоп: після чергової сильної зливи затопило вулиці
Деякі київські вулиці знову перетворюються на річки.
Увечері 18 серпня у Києві знову пройшла сильна злива. Під водою опинилися деякі вулиці міста, подекуди машини не можуть проїхати через велику кількість опадів.
В Українському гідрометцентрі зазначають, що гроза, шквали вітру 15-18 м/с і сильний дощ триватимуть до кінця ночі 19 серпня.
Як повідомляв УНІАН, 16 серпня потужна злива з апокаліптичною грозою накрила Київ посеред ночі, повністю затопивши вулиці.
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