Київ знову може підтопити: синоптики попереджають про дощі і грози
За прогнозом синоптиків, у столиці вдень очікується гроза, подекуди град та шквали.
У Київській міській державній адміністрації попереджають про можливі підтоплення у столиці вдень 19 серпня у зв’язку з прогнозованими дощами.
Про це повідомили у прес-службі Київської міськдержадміністрації з посиланням на Укргідрометцентр.
«19 серпня у столиці очікуються короткочасні дощі, вдень – гроза, можливі підтоплення, подекуди град та шквали», - йдеться у повідомленні.
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За прогнозом синоптиків, сьогодні у Києві буде мінлива хмарність, вітер змінних напрямків, 15-18 м/с, температура повітря вдень становитиме 26-28° тепла.
Крім того у Державній службі з надзвичайних ситуацій попереджають про грози на території України сьогодні, 19 серпня.
"19 серпня в північних (окрім Сумської), Вінницькій, Черкаській, Одеській, Миколаївській та Кіровоградській областях місцями грози, при грозах подекуди град та шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні ДСНС з посиланням на Укргідрометцентр.
Нагадаємо, увечері 18 серпня Київ знову накрила потужна злива, яка занурила під воду деякі вулиці. Від затоплення постраждали також торгові центри та підземні паркінги, в деяких районах столиці на дорогах виникли «озера», що ускладнили рух транспорту.
Особливо складна ситуація виникла біля станції метро «Палац Спорту» у самому центрі столиці. У розташованому поруч ТЦ «Гулівер» в результаті опадів затопило підземний паркінг, супермаркет та ресторан. Крім того, на вулиці Антоновича потоп призвів до прориву каналізації. Під водою також опинилась вулиця Казимира Малевича.
Як повідомляв УНІАН, в ніч на 16 серпня сильний дощ і вітер накрили столицю всього лише на 20 хвилин, але залишили по собі наслідки – поламані дерева, затоплені вулиці, зірвані дахи літніх майданчиків ресторанів і кафе.
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