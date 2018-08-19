Завтра у частині України дощитиме, проте всюди буде спекотно (карта)

17:53, 19 серпня 2018
59
0

Дощі варто чекати у західних та північних областях.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Погода в Україні у понеділок, 20 серпня, буде дощовою та водночас спекотною. Так, опадів варто очікувати у західних та північних областях, а не решті території України буде сонячно та сухо.

Про це свідчить прогноз погоди від Укргідрометцентру.

"Найбільша ймовірність періодичних дощів, гроз чи часом злив – на півночі, заході України та на Вінниччині й Одещині. Температура повітря +24+29 градусів. На решті території – сухо та спекотно, +30+35 градусів", – сповістила у Facebook синоптик Наталка Діденко.

Київ знову може підтопити: синоптики попереджають про дощі і грози

"Зараз така ситуація, коли раптово, з малої хмари може розвинутися потужна злива, гроза, град і навіть шквал. Оскільки на найближчі дні ймовірність подібних процесів залишається, ще й ще раз дуже уважно сприймайте погоду", – закликала синоптик.

Прогноз погоди на понеділок, 20 серпня, у містах України:

Ужгород – +29...+31

Львів – +25...+27

Івано-Франківськ – +25....+27

Тернопіль – +26...+28

Чернівці – +25...+27

Хмельницький – +27...+29

Луцьк – +28...+28

Рівне – +27...+29

Житомир – +27...+29

Вінниця – +27...+29

Одеса – +28...+30

Миколаїв – +30...+32

Херсон – +29...+31

Сімферополь – +30...+32

Кропивницький – +27...+29

Черкаси – +26...+28

Чернігів – +26...+28

Суми – +26...+28

Полтава – +26...+28

Дніпро – +27...+29

Запоріжжя – +27...+29

Донецьк – +27...+29

Луганськ – +27...+29

Харків – +26...+28

Київ – +28...+30

Прогноз погоди на 20 серпня від Укргідрометцентру
Прогноз погоди на 20 серпня від Укргідрометцентру

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Завтра у частині України дощитиме, проте всюди буде спекотно (карта) Завтра у частині України дощитиме, проте всюди буде спекотно (карта)
На Яблучний спас майже по всій території України пройдуть дощі (карта) На Яблучний спас майже по всій території України пройдуть дощі (карта)
У полоні стихії: сильна злива затопила Закарпаття (фото, відео) У полоні стихії: сильна злива затопила Закарпаття (фото, відео)
Синоптик розповіла, як по хмарах спрогнозувати погоду Синоптик розповіла, як по хмарах спрогнозувати погоду
Жертвами найгіршої за останні 100 років повені в Індії стали понад 300 людей (фото) Жертвами найгіршої за останні 100 років повені в Індії стали понад 300 людей (фото)
Потоп у Львові: люди добираються до затоплених машин на гумових човнах (фото, відео) Потоп у Львові: люди добираються до затоплених машин на гумових човнах (фото, відео)
На річках західної України через дощі очікується підвищення рівнів води На річках західної України через дощі очікується підвищення рівнів води

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 23 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
81 %
750 мм
2.8 м/с
20 %
Стрічка новин