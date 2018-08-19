Завтра у частині України дощитиме, проте всюди буде спекотно (карта)
Дощі варто чекати у західних та північних областях.
Погода в Україні у понеділок, 20 серпня, буде дощовою та водночас спекотною. Так, опадів варто очікувати у західних та північних областях, а не решті території України буде сонячно та сухо.
Про це свідчить прогноз погоди від Укргідрометцентру.
"Найбільша ймовірність періодичних дощів, гроз чи часом злив – на півночі, заході України та на Вінниччині й Одещині. Температура повітря +24+29 градусів. На решті території – сухо та спекотно, +30+35 градусів", – сповістила у Facebook синоптик Наталка Діденко.
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"Зараз така ситуація, коли раптово, з малої хмари може розвинутися потужна злива, гроза, град і навіть шквал. Оскільки на найближчі дні ймовірність подібних процесів залишається, ще й ще раз дуже уважно сприймайте погоду", – закликала синоптик.
Прогноз погоди на понеділок, 20 серпня, у містах України:
Ужгород – +29...+31
Львів – +25...+27
Івано-Франківськ – +25....+27
Тернопіль – +26...+28
Чернівці – +25...+27
Хмельницький – +27...+29
Луцьк – +28...+28
Рівне – +27...+29
Житомир – +27...+29
Вінниця – +27...+29
Одеса – +28...+30
Миколаїв – +30...+32
Херсон – +29...+31
Сімферополь – +30...+32
Кропивницький – +27...+29
Черкаси – +26...+28
Чернігів – +26...+28
Суми – +26...+28
Полтава – +26...+28
Дніпро – +27...+29
Запоріжжя – +27...+29
Донецьк – +27...+29
Луганськ – +27...+29
Харків – +26...+28
Київ – +28...+30
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +16°
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Дніпро+28°... +13°
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Донецьк+28°... +11°
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Житомир+24°... +17°
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Запоріжжя+30°... +15°
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Івано-Франківськ+27°... +14°
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Київ+27°... +17°
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Кіровоград+30°... +14°
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Луганськ+27°... +10°
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Луцьк+27°... +17°
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Львів+26°... +15°
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Миколаїв+32°... +15°
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Одеса+32°... +18°
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Полтава+28°... +13°
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Рівне+27°... +15°
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Сімферополь+29°... +14°
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Суми+27°... +11°
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Тернопіль+27°... +15°
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Харків+28°... +13°
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Херсон+32°... +15°
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Хмельницький+27°... +14°
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Черкаси+27°... +16°
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Чернігів+28°... +15°
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Чернівці+28°... +18°