В Україні сьогодні буде спекотно і без опадів (карта)

08:06, 20 серпня 2018
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На півдні до +32°.

Сьогодні в Україні без опадів / 7-themes.com
Сьогодні в Україні без опадів / 7-themes.com

Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 20 серпня, в Україні без опадів, температура до +32°.

На річках західної України через дощі очікується підвищення рівнів води

На сході без опадів, температура до +29°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +32°.

На заході України хмарно з проясненнями. Температура до +28°.

У північних областях без опадів. Температура до +26°. У центрі хмарно з проясненнями, температура до +30°.

Прогноз на 20 серпня / УНІАН
Прогноз на 20 серпня / УНІАН

За народним прогнозом, 20 серпня - день Марини. Вважалося, якщо у цей день лелеки готуються до відльоту, осінь буде холодною. Якщо вода в річці піниться — буде дощ.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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