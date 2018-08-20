В Україні сьогодні буде спекотно і без опадів (карта)

На півдні до +32°.

Сьогодні в Україні без опадів / 7-themes.com

Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 20 серпня, в Україні без опадів, температура до +32°.

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На сході без опадів, температура до +29°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +32°.

На заході України хмарно з проясненнями. Температура до +28°.

У північних областях без опадів. Температура до +26°. У центрі хмарно з проясненнями, температура до +30°.

Прогноз на 20 серпня / УНІАН

За народним прогнозом, 20 серпня - день Марини. Вважалося, якщо у цей день лелеки готуються до відльоту, осінь буде холодною. Якщо вода в річці піниться — буде дощ.

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