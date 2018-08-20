У Києві сьогодні без опадів, температура вдень до +26°
Увечері до +22°.
Згідно з даними Погода УНІАН, 20 серпня в Києві без опадів, температура до +26°.
Укргідрометцентр попереджує про пожежну небезпеку
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +26°, ввечері - до +22°. Вітер північний та північно-західний, до 2,7 м/с.
Сонце в столиці зійшло у 05:48, а зайде у 20:14.
Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 20 серпня, в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, температура до +32°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+28°... +17°
-
Дніпро+28°... +15°
-
Донецьк+29°... +11°
-
Житомир+27°... +17°
-
Запоріжжя+30°... +16°
-
Івано-Франківськ+29°... +14°
-
Київ+28°... +18°
-
Кіровоград+30°... +14°
-
Луганськ+28°... +10°
-
Луцьк+28°... +17°
-
Львів+27°... +16°
-
Миколаїв+30°... +18°
-
Одеса+30°... +16°
-
Полтава+28°... +14°
-
Рівне+28°... +17°
-
Сімферополь+28°... +14°
-
Суми+29°... +13°
-
Тернопіль+28°... +15°
-
Харків+28°... +13°
-
Херсон+30°... +15°
-
Хмельницький+28°... +16°
-
Черкаси+29°... +16°
-
Чернігів+27°... +17°
-
Чернівці+29°... +17°
Віргінія, США
+ 22 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
Відчувається як: +22 °
Вологість: 85 %
Тиск: 755 мм
Вітер: 3.1 м/с
Ймовірність опадів: 60 %
Схід: 06:27
Захід 19:58
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин