У Києві сьогодні без опадів, температура вдень до +26°

08:30, 20 серпня 2018
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Увечері до +22°.

Сьогоднів Києві без опадів / lifekiev.com
Сьогоднів Києві без опадів / lifekiev.com

Згідно з даними Погода УНІАН, 20 серпня в Києві без опадів, температура до +26°.

Укргідрометцентр попереджує про пожежну небезпеку

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +26°, ввечері - до +22°. Вітер північний та північно-західний, до 2,7 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 05:48, а зайде у 20:14.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 20 серпня, в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, температура до +32°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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