У Китаї дев'ятеро людей стали жертвами тайфуну "Румбія"

Через розгул стихії постраждали провінції Цзянсу, Аньхой і Хенань.

Китай постраждав від повеней / REUTERS

Дев'ятеро людей загинули в результаті тайфуну "Румбія", який накрив центральні і східні райони Китаю.

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Від розгулу стихії постраждали провінції Цзянсу, Аньхой і Хенань. Так, у Цзянсу постраждали понад 924 тисячі осіб та 68 тисяч га врожаю, передає Сіньхуа.

У провінції Аньхой через тайфун постраждали понад 1,7 млн осіб і 243 тисяч га врожаю. Тут пошкоджено понад 4 тисяч будинків. У сусідній провінції Хенань постраждали близько 888 тисяч жителів. Близько 109 тисяч га сільгоспугідь постраждали в результаті викликаних тайфуном дощів.

Нагадаємо, число жертв повеней і зсувів в індійському штаті Керала збільшилося до 79 осіб.