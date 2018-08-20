У Китаї дев'ятеро людей стали жертвами тайфуну "Румбія"

09:40, 20 серпня 2018
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Через розгул стихії постраждали провінції Цзянсу, Аньхой і Хенань.

Китай постраждав від повеней / REUTERS
Китай постраждав від повеней / REUTERS

Дев'ятеро людей загинули в результаті тайфуну "Румбія", який накрив центральні і східні райони Китаю.

Американський штат Нью-Джерсі постраждав від повені (відео)

Від розгулу стихії постраждали провінції Цзянсу, Аньхой і Хенань. Так, у Цзянсу постраждали понад 924 тисячі осіб та 68 тисяч га врожаю, передає Сіньхуа.

У провінції Аньхой через тайфун постраждали понад 1,7 млн осіб і 243 тисяч га врожаю. Тут пошкоджено понад 4 тисяч будинків. У сусідній провінції Хенань постраждали близько 888 тисяч жителів. Близько 109 тисяч га сільгоспугідь постраждали в результаті викликаних тайфуном дощів.

Нагадаємо, число жертв повеней і зсувів в індійському штаті Керала збільшилося до 79 осіб.

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