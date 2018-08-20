У Китаї дев'ятеро людей стали жертвами тайфуну "Румбія"
Через розгул стихії постраждали провінції Цзянсу, Аньхой і Хенань.
Дев'ятеро людей загинули в результаті тайфуну "Румбія", який накрив центральні і східні райони Китаю.
Американський штат Нью-Джерсі постраждав від повені (відео)
Від розгулу стихії постраждали провінції Цзянсу, Аньхой і Хенань. Так, у Цзянсу постраждали понад 924 тисячі осіб та 68 тисяч га врожаю, передає Сіньхуа.
У провінції Аньхой через тайфун постраждали понад 1,7 млн осіб і 243 тисяч га врожаю. Тут пошкоджено понад 4 тисяч будинків. У сусідній провінції Хенань постраждали близько 888 тисяч жителів. Близько 109 тисяч га сільгоспугідь постраждали в результаті викликаних тайфуном дощів.
Нагадаємо, число жертв повеней і зсувів в індійському штаті Керала збільшилося до 79 осіб.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+28°... +17°
-
Дніпро+28°... +15°
-
Донецьк+29°... +11°
-
Житомир+27°... +17°
-
Запоріжжя+30°... +16°
-
Івано-Франківськ+29°... +14°
-
Київ+28°... +18°
-
Кіровоград+30°... +14°
-
Луганськ+28°... +10°
-
Луцьк+28°... +17°
-
Львів+27°... +16°
-
Миколаїв+30°... +18°
-
Одеса+30°... +16°
-
Полтава+28°... +14°
-
Рівне+28°... +17°
-
Сімферополь+28°... +14°
-
Суми+29°... +13°
-
Тернопіль+28°... +15°
-
Харків+28°... +13°
-
Херсон+30°... +15°
-
Хмельницький+28°... +16°
-
Черкаси+29°... +16°
-
Чернігів+27°... +17°
-
Чернівці+29°... +17°
Віргінія, США
+ 22 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
Відчувається як: +22 °
Вологість: 85 %
Тиск: 755 мм
Вітер: 3.1 м/с
Ймовірність опадів: 60 %
Схід: 06:27
Захід 19:58
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин