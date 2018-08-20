В Індії продовжує зростати кількість жертв найбільшої повені століття
Загинули 357 осіб.
У результаті найбільшої повені століття в Індії загинули 357 осіб, тисячі вважаються зниклими безвісти.
Через тайфун "Ягі" у Китаї потерпіли близько 250 тисяч осіб
Зливи в штаті Керала почалися 8 серпня. Понад 220 тисяч людей залишилися без даху над головою. Місцева влада розбила більше 3 тисяч таборів для тих, хто рятується від негоди, передає Euronews.
Наразі втрати від руйнування інфраструктури складають близько трьох мільярдів доларів. Сезон мусонів почався в Кералі ще в червні, але останніми тижнями ситуація стала особливо складню.
Відзначається, що мусони цього року стали найпотужнішими за останні 100 років.
Нагадаємо, американський штат Нью-Джерсі постраждав від потужної повені, багато міст залишилися відрізаними від зовнішнього світу.
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