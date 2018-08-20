В Індії продовжує зростати кількість жертв найбільшої повені століття

Загинули 357 осіб.

В Індії продовжує збільшуватися кількість жертв повені / REUTERS

У результаті найбільшої повені століття в Індії загинули 357 осіб, тисячі вважаються зниклими безвісти.

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Зливи в штаті Керала почалися 8 серпня. Понад 220 тисяч людей залишилися без даху над головою. Місцева влада розбила більше 3 тисяч таборів для тих, хто рятується від негоди, передає Euronews.

Наразі втрати від руйнування інфраструктури складають близько трьох мільярдів доларів. Сезон мусонів почався в Кералі ще в червні, але останніми тижнями ситуація стала особливо складню.

Відзначається, що мусони цього року стали найпотужнішими за останні 100 років.

Нагадаємо, американський штат Нью-Джерсі постраждав від потужної повені, багато міст залишилися відрізаними від зовнішнього світу.