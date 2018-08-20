В Індії продовжує зростати кількість жертв найбільшої повені століття

10:54, 20 серпня 2018
44
0

Загинули 357 осіб.

В Індії продовжує збільшуватися кількість жертв повені / REUTERS
В Індії продовжує збільшуватися кількість жертв повені / REUTERS

У результаті найбільшої повені століття в Індії загинули 357 осіб, тисячі вважаються зниклими безвісти.

Через тайфун "Ягі" у Китаї потерпіли близько 250 тисяч осіб

Зливи в штаті Керала почалися 8 серпня. Понад 220 тисяч людей залишилися без даху над головою. Місцева влада розбила більше 3 тисяч таборів для тих, хто рятується від негоди, передає Euronews.

Наразі втрати від руйнування інфраструктури складають близько трьох мільярдів доларів. Сезон мусонів почався в Кералі ще в червні, але останніми тижнями ситуація стала особливо складню.

Відзначається, що мусони цього року стали найпотужнішими за останні 100 років.

Нагадаємо, американський штат Нью-Джерсі постраждав від потужної повені, багато міст залишилися відрізаними від зовнішнього світу.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
В Індії продовжує зростати кількість жертв найбільшої повені століття В Індії продовжує зростати кількість жертв найбільшої повені століття
Завтра у частині України дощитиме, проте всюди буде спекотно (карта) Завтра у частині України дощитиме, проте всюди буде спекотно (карта)
Київ знову може підтопити: синоптики попереджають про дощі і грози Київ знову може підтопити: синоптики попереджають про дощі і грози
У Бердичеві  на Житомирщині після сильної зливи затопило вулиці У Бердичеві  на Житомирщині після сильної зливи затопило вулиці
На Яблучний спас майже по всій території України пройдуть дощі (карта) На Яблучний спас майже по всій території України пройдуть дощі (карта)
У полоні стихії: сильна злива затопила Закарпаття (фото, відео) У полоні стихії: сильна злива затопила Закарпаття (фото, відео)
Синоптик розповіла, як по хмарах спрогнозувати погоду Синоптик розповіла, як по хмарах спрогнозувати погоду

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Хмарно, суцільна хмарність
Погода Стерлінг
84 %
755 мм
3.1 м/с
62 %
Стрічка новин