Погода на тиждень: в Україні буде тепло і майже без опадів (карта)

На День незалежності дощі очікуються лише у західних областях.

Цього тижня буде спекотно / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня в Україні практично без опадів, збережеться спекотна погода.

У понеділок в Україні без опадів. На півдні до +32°, в інших регіонах до +27°...+31°.

Прогноз на 20 серпня / УНІАН

У вівторок, 21 серпня, в Україні практично без опадів. На півдні до +33°.

Прогноз на 21 серпня / УНІАН

У середу, 22 серпня, без опадів. Найспекотніша погода буде на півдні - до +34°. В інших регіонах до +31°.

Прогноз на 22 серпня / УНІАН

У четвер очікується сонячна погода. Вночі по країні +9°...+17°, вдень на півдні до +31°.

Прогноз на 23 серпня / УНІАН

У п'ятницю на заході пройдуть дощі з грозами. На півдні до +33°, в інших регіонах до +31°.

Прогноз на 24 серпня / УНІАН

25 і 26 серпня в Україні практично без опадів. У суботу вночі найпрохолодніше буде на заході - до +13°, на решті території +14°...+18°. Вдень температура по країні +26°...+34°. У неділю вночі на заході до +11°, вдень в Україні від +24° до +34°.

Прогноз на 25 серпня / УНІАН

Прогноз на 26 серпня / УНІАН

Народний прогноз

20 серпня — день Марини. Вважалося, якщо у цей день лелеки готуються до відльоту, осінь буде холодною. Якщо вода в річці піниться — буде дощ. 21 серпня - Миронів день. Вважалося, що в цей день дмуть сильні вітри. Які Мирони, такий і січень.

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22 серпня — день Матвія. Південний вітер з вихорами — до сніжної зими. Круті вихори — до крутої зими.

23 серпня — день Лаврентія. Вважалося, що на Лаврентія води холонуть. Якщо на Лаврентія сильна спека або сильні дощі, то так буде всю осінь. Осінь і зима добре живуть, коли на Лаврентія вода тиха і дощик. 24 серпня - день Федора і Василя. Дим без вітру б'є до землі — до дощу. Горіхів багато, а грибів мало — зима буде сніжна і морозна.

25 серпня - день Фоки. Це був день прибирання у приміщеннях під навісом в селянському дворі для зберігання господарського інвентарю. 26 серпня — Максимів день. Літо зиму будує: зимове тепло — річний холод, взимку віхоли — влітку негоді, зима снігова — літо дощове, морозна зима — літо спекотне.

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