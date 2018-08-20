Погода на тиждень: в Україні буде тепло і майже без опадів (карта)
На День незалежності дощі очікуються лише у західних областях.
Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня в Україні практично без опадів, збережеться спекотна погода.
У понеділок в Україні без опадів. На півдні до +32°, в інших регіонах до +27°...+31°.
У вівторок, 21 серпня, в Україні практично без опадів. На півдні до +33°.
У середу, 22 серпня, без опадів. Найспекотніша погода буде на півдні - до +34°. В інших регіонах до +31°.
У четвер очікується сонячна погода. Вночі по країні +9°...+17°, вдень на півдні до +31°.
У п'ятницю на заході пройдуть дощі з грозами. На півдні до +33°, в інших регіонах до +31°.
25 і 26 серпня в Україні практично без опадів. У суботу вночі найпрохолодніше буде на заході - до +13°, на решті території +14°...+18°. Вдень температура по країні +26°...+34°. У неділю вночі на заході до +11°, вдень в Україні від +24° до +34°.
Народний прогноз
20 серпня — день Марини. Вважалося, якщо у цей день лелеки готуються до відльоту, осінь буде холодною. Якщо вода в річці піниться — буде дощ. 21 серпня - Миронів день. Вважалося, що в цей день дмуть сильні вітри. Які Мирони, такий і січень.
В Україні сьогодні буде спекотно і без опадів (карта)
22 серпня — день Матвія. Південний вітер з вихорами — до сніжної зими. Круті вихори — до крутої зими.
23 серпня — день Лаврентія. Вважалося, що на Лаврентія води холонуть. Якщо на Лаврентія сильна спека або сильні дощі, то так буде всю осінь. Осінь і зима добре живуть, коли на Лаврентія вода тиха і дощик. 24 серпня - день Федора і Василя. Дим без вітру б'є до землі — до дощу. Горіхів багато, а грибів мало — зима буде сніжна і морозна.
25 серпня - день Фоки. Це був день прибирання у приміщеннях під навісом в селянському дворі для зберігання господарського інвентарю. 26 серпня — Максимів день. Літо зиму будує: зимове тепло — річний холод, взимку віхоли — влітку негоді, зима снігова — літо дощове, морозна зима — літо спекотне.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+28°... +17°
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Дніпро+27°... +16°
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Донецьк+28°... +11°
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Житомир+28°... +18°
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Запоріжжя+29°... +14°
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Івано-Франківськ+29°... +15°
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Київ+28°... +18°
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Кіровоград+30°... +16°
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Луганськ+27°... +10°
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Луцьк+29°... +18°
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Львів+28°... +17°
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Миколаїв+30°... +18°
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Одеса+30°... +15°
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Полтава+28°... +15°
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Рівне+29°... +17°
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Сімферополь+28°... +14°
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Суми+29°... +13°
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Тернопіль+29°... +15°
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Харків+29°... +14°
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Херсон+30°... +14°
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Хмельницький+28°... +16°
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Черкаси+29°... +16°
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Чернігів+27°... +17°
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Чернівці+29°... +17°