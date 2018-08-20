Сонячно та тепло: став відомий прогноз погоди на День незалежності
22 серпня в Україні похолодає, а на свята буде тепло.
На День незалежності, 24 серпня, в Україні очікується тепла та сонячна погода.
В Україні сьогодні буде спекотно і без опадів (карта)
Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.
За її словами, до 22 серпня у Житомирській, Київській, Черкаській, Вінницькій та Одеській областях можливі зливи, сильний вітер та град.
"22 серпня в Україну (окрім південної частини) прийде відчутне зниження температури повітря, до +20...+25 градусів. А День прапора та День незалежності, за попередніми прогнозами, будуть чудовими - сонячними та теплими", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, цього тижня в Україні практично без опадів, збережеться спекотна погода.
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