Сонячно та тепло: став відомий прогноз погоди на День незалежності

13:54, 20 серпня 2018
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22 серпня в Україні похолодає, а на свята буде тепло.

На День незалежності в Україні буде тепло / Фото УНІАН
На День незалежності в Україні буде тепло / Фото УНІАН

На День незалежності, 24 серпня, в Україні очікується тепла та сонячна погода.

В Україні сьогодні буде спекотно і без опадів (карта)

Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.

За її словами, до 22 серпня у Житомирській, Київській, Черкаській, Вінницькій та Одеській областях можливі зливи, сильний вітер та град.

"22 серпня в Україну (окрім південної частини) прийде відчутне зниження температури повітря, до +20...+25 градусів. А День прапора та День незалежності, за попередніми прогнозами, будуть чудовими - сонячними та теплими", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, цього тижня в Україні практично без опадів, збережеться спекотна погода.

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