Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

15:07, 20 серпня 2018
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Пожежна небезпека сягає надзвичайного рівня.

В Україні зберігається пожежна небезпека / фото ДСНС
В Україні зберігається пожежна небезпека / фото ДСНС

Сьогодні, 20 серпня, майже по всій Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"20 серпня в Україні, крім більшості районів західних, Житомирської, Вінницької областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на День незалежності, 24 серпня, в Україні очікується тепла та сонячна погода.

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