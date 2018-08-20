Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

Пожежна небезпека сягає надзвичайного рівня.

В Україні зберігається пожежна небезпека / фото ДСНС

Сьогодні, 20 серпня, майже по всій Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"20 серпня в Україні, крім більшості районів західних, Житомирської, Вінницької областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на День незалежності, 24 серпня, в Україні очікується тепла та сонячна погода.