В Україні завтра буде спекотно, на заході пройдуть дощі (відеопрогноз)
На півдні до +33°.
Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 21 серпня, в Україні буде спекотно, на заході пройдуть дощі з грозами.
Погода на тиждень: в Україні буде тепло і майже без опадів (карта)
На сході без опадів, температура до +31°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +33°.
На заході України місцями пройдуть дощі. Температура до +31°.
У північних областях без опадів. Температура до +28°. У центрі хмарно з проясненнями, температура до +32°.
За народним прогнозом, 21 серпня — Миронів день. Вважалося, що в цей день дмуть сильні вітри. Які Мирони, такий і січень. На Мирона дмуть вітри тихі — до сонячної осені, на Мирона буря — до поганого вересня.
Прогноз погоди в Україні на вівторок, 21 серпня
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Дніпро+27°... +16°
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Донецьк+28°... +11°
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Житомир+28°... +18°
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Запоріжжя+28°... +14°
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Івано-Франківськ+29°... +15°
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Київ+28°... +18°
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Кіровоград+30°... +16°
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Луганськ+27°... +10°
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Луцьк+29°... +18°
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Львів+28°... +17°
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Миколаїв+30°... +18°
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Одеса+30°... +15°
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