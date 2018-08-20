В Україні завтра буде спекотно, на заході пройдуть дощі (відеопрогноз)

На півдні до +33°.

Завтра в Україні буде спекотно / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 21 серпня, в Україні буде спекотно, на заході пройдуть дощі з грозами.

Читайте також Погода на тиждень: в Україні буде тепло і майже без опадів (карта)

На сході без опадів, температура до +31°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +33°.

На заході України місцями пройдуть дощі. Температура до +31°.

У північних областях без опадів. Температура до +28°. У центрі хмарно з проясненнями, температура до +32°.

За народним прогнозом, 21 серпня — Миронів день. Вважалося, що в цей день дмуть сильні вітри. Які Мирони, такий і січень. На Мирона дмуть вітри тихі — до сонячної осені, на Мирона буря — до поганого вересня.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.