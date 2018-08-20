Завтра у Києві без опадів, температура до +28°
Завтра у столиці буде сонячно.
Згідно з даними Погода УНІАН, 21 серпня в Києві без опадів, температура до +28°.
Погода на тиждень: в Україні буде тепло і майже без опадів (карта)
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +28°, ввечері - до +22°. Вітер мінливий, до 4,8 м/с.
Сонце в столиці зійде у 05:53, а зайде о 20:08.
Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 21 серпня, в Україні буде спекотно, на заході пройдуть дощі з грозами.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Запоріжжя+28°... +14°
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Івано-Франківськ+29°... +15°
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Миколаїв+30°... +18°
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