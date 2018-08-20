Завтра у Києві без опадів, температура до +28°

17:00, 20 серпня 2018
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Завтра у столиці буде сонячно.

Завтра у Києві без опадів / lifekiev.com
Завтра у Києві без опадів / lifekiev.com

Згідно з даними Погода УНІАН, 21 серпня в Києві без опадів, температура до +28°.

Погода на тиждень: в Україні буде тепло і майже без опадів (карта)

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +28°, ввечері - до +22°. Вітер мінливий, до 4,8 м/с.

Сонце в столиці зійде у 05:53, а зайде о 20:08.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 21 серпня, в Україні буде спекотно, на заході пройдуть дощі з грозами.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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