В Україні сьогодні буде спекотно, на заході місцями пройдуть дощі (карта)
На півдні до +33°.
Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 21 серпня, в Україні буде спекотно, на заході пройдуть дощі з грозами.
Погода на тиждень: в Україні буде тепло і майже без опадів (карта)
На сході без опадів, температура до +31°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +33°.
На заході України місцями пройдуть дощі. Температура до +31°.
У північних областях без опадів. Температура до +28°. У центрі хмарно з проясненнями, температура до +32°.
За народним прогнозом, 21 серпня — Миронів день. Вважалося, що в цей день дмуть сильні вітри. Які Мирони, такий і січень.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Погода в Україні
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Донецьк+30°... +14°
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Запоріжжя+31°... +19°
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Кіровоград+32°... +16°
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Луганськ+31°... +13°
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Миколаїв+32°... +20°
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Одеса+33°... +20°
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