В Україні зберігається пожежна небезпека

Пожежна небезпека сягає найвищого рівня.

В Україні очікується пожежна небезпека / galinfo.com.ua

Сьогодні, 21 серпня, майже у всіх регіонах України очікується надзвичайна пожежна небезпека.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"21 серпня в Україні, крім більшості районів західних, Житомирської, Вінницької областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Укргідрометцентр

йНагадаємо, у вівторок, 21 серпня, в Україні буде спекотно, на заході пройдуть дощі з грозами.