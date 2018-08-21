В Україні зберігається пожежна небезпека
Пожежна небезпека сягає найвищого рівня.
Сьогодні, 21 серпня, майже у всіх регіонах України очікується надзвичайна пожежна небезпека.
Сьогодні в Києві без опадів, вдень температура до +28°
Про це попереджає Український гідрометцентр.
"21 серпня в Україні, крім більшості районів західних, Житомирської, Вінницької областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.
йНагадаємо, у вівторок, 21 серпня, в Україні буде спекотно, на заході пройдуть дощі з грозами.
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