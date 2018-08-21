У Китаї збільшилася кількість жертв тайфуну "Румбія"

10:44, 21 серпня 2018
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У провінції Аньхой постраждали понад 1,9 млн осіб.

Китай постраждав від тайфуну "Румбия" / REUTERS
Китай постраждав від тайфуну "Румбия" / REUTERS

У китайській провінції Аньхой жертвами потужного тайфуну "Румбія" стали 18 осіб.

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Загалом у провінції від удару стихії постраждали понад 1,9 млн людей, передає "Сіньхуа" з посиланням на місцеву владу.

Близько 30 тис. жителів провінції були евакуйовані, 13 осіб отримали поранення, ще одна зникла безвісти. Економічний збиток оцінюється в 262 млн доларів США.

Раніше повідомлялося, що в результаті тайфуну загинули дев'ять осіб у трьох провінціях.

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