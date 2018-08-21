Повінь століття в Індії: число жертв збільшилося до 400 осіб

Дощі триватимуть до 25 серпня.

В Індії продовжує зростати кількість жертв повені / REUTERS

Щонайменше 400 людей загинули в результаті наймасштабнішої повені за останні сто років в Індії.

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Найбільше від повені, викликаої сильними мусонними зливами, постраждав штат Керала. Там рівень води продовжує підвищуватися. Кілька міст, зокрема Чалакуді і Тріссур, практично повністю затоплені, найбільший аеропорт штату - Кочін - буде відкрито не раніше 26 серпня, повідомляє Euronews.

Синоптики прогнозують, що дощі триватимуть до суботи, 25 серпня.

Нагадаємо, дев'ять людей загинули в результаті тайфуну "Румбія", який накрив центральні і східні райони Китаю.