Повінь століття в Індії: число жертв збільшилося до 400 осіб
Дощі триватимуть до 25 серпня.
Щонайменше 400 людей загинули в результаті наймасштабнішої повені за останні сто років в Індії.
Американський штат Нью-Джерсі постраждав від повені (відео)
Найбільше від повені, викликаої сильними мусонними зливами, постраждав штат Керала. Там рівень води продовжує підвищуватися. Кілька міст, зокрема Чалакуді і Тріссур, практично повністю затоплені, найбільший аеропорт штату - Кочін - буде відкрито не раніше 26 серпня, повідомляє Euronews.
Синоптики прогнозують, що дощі триватимуть до суботи, 25 серпня.
Нагадаємо, дев'ять людей загинули в результаті тайфуну "Румбія", який накрив центральні і східні райони Китаю.
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