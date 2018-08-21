Камбоджа постраждала від потужної повені

12:56, 21 серпня 2018
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Загинули 18 осіб.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

У результаті повені в Камбоджі за останні чотири тижні загинули 18 осіб, серед яких вісім дітей.

В Індії продовжує зростати кількість жертв найбільшої повені століття

Загалом повінь торкнулася понад 83 тисяч сімей, які проживають головним чином в шести провінціях вздовж річки Меконг. Понад 7 тисяч сімей евакуювали в райони на височинах, передає Xinhua.

Зараз Камбоджа переживає піковий період повеней. Рівень води в річці Меконг продовжує підвищуватися, і наближається до небезпечних позначок у багатьох провінціях.

Нагадаємо, щонайменше 400 людей загинули в результаті наймасштабнішої повені за останні сто років в Індії.

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