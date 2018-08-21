Холодний атмосферний фронт завтра принесе до України похолодання - синоптик

14:14, 21 серпня 2018
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Спекотно буде лише на сході та півдні країни.

Завтра спека в Україні спаде / УНІАН
Завтра спека в Україні спаде / УНІАН

Завтра, 22 серпня, атмосферний фронт принесе до України похолодання.

В Україні зберігається пожежна небезпека

Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.

"У більшості областей температура повітря 22 серпня становитиме стримані комфортні +20...+25 градусів. Осінь запускає своє промо поступово", - пише вона.

За словами Діденко, завтра спека триматиметься лише на сході та півдні - до +28...+33 градусів. А 23-24 серпня в Україні буде сонячно та тепло, лише на крайньому заході є ймовірність локального дощу.

Нагадаємо, у вівторок, 21 серпня, в Україні буде спекотно, на заході пройдуть дощі з грозами.

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