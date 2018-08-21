Через повінь в Італії загинули десять людей (відео)

15:36, 21 серпня 2018
87
0

Рятувальникам вдалося врятувати 18 осіб.

Південь Італії несподівано накрило повінь / скріншот
Південь Італії несподівано накрило повінь / скріншот

На півдні Італії річка вийшла з берегів і затопила гірську ущелину в національному парку "Полліно".

В Індії продовжує зростати кількість жертв найбільшої повені століття

У той час там перебували три групи туристів. Врятувати встигли вісімнадцять осіб, з них кожна третя людина отримала травми. Десять людей загинули, йдеться в сюжеті ТСН.

Цілу ніч рятувальники і дайвери прочісували район і досі перевіряють, чи є зниклі безвісти.

Нагадаємо, у китайській провінції Аньхой жертвами потужного тайфуну "Румбія" стали 18 осіб.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Києві завтра без опадів, температура до +23° У Києві завтра без опадів, температура до +23°
У багатьох областях України завтра похолодає (карта) У багатьох областях України завтра похолодає (карта)
Холодний атмосферний фронт завтра принесе до України похолодання - синоптик Холодний атмосферний фронт завтра принесе до України похолодання - синоптик
В Україні зберігається пожежна небезпека В Україні зберігається пожежна небезпека
В Україні сьогодні буде спекотно, на заході місцями пройдуть дощі (карта) В Україні сьогодні буде спекотно, на заході місцями пройдуть дощі (карта)
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
Сонячно та тепло: став відомий прогноз погоди на День незалежності Сонячно та тепло: став відомий прогноз погоди на День незалежності

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 23 °
Хмарно, суцільна хмарність
Погода Стерлінг
92 %
756 мм
4.0 м/с
89 %
Стрічка новин