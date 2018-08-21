Через повінь в Італії загинули десять людей (відео)

Рятувальникам вдалося врятувати 18 осіб.

Південь Італії несподівано накрило повінь / скріншот

На півдні Італії річка вийшла з берегів і затопила гірську ущелину в національному парку "Полліно".

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У той час там перебували три групи туристів. Врятувати встигли вісімнадцять осіб, з них кожна третя людина отримала травми. Десять людей загинули, йдеться в сюжеті ТСН.

Цілу ніч рятувальники і дайвери прочісували район і досі перевіряють, чи є зниклі безвісти.

Нагадаємо, у китайській провінції Аньхой жертвами потужного тайфуну "Румбія" стали 18 осіб.