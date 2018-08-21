У багатьох областях України завтра похолодає (карта)

16:30, 21 серпня 2018
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Спека збережеться на сході і півдні країни.

Завтра у багатьох областях спаде спека / galleryua.com, viktort
Завтра у багатьох областях спаде спека / galleryua.com, viktort

Згідно з даними Погода УНІАН, 22 серпня в Україні спаде спека, на сході пройдуть дощі.

В Україні зберігається пожежна небезпека

На сході місцями пройдуть дощі, температура до +29°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +33°.

На заході України без опадів. Температура до +26°.

У північних областях сонячно. Температура до +23°. У центрі хмарно з проясненнями, температура до +27°.

Прогноз на 22 серпня / УНІАН
Прогноз на 22 серпня / УНІАН

За народним прогнозом, 22 серпня — день Матвія. Південний вітер з вихорами — до сніжної зими. Круті вихори — до крутої зими.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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