У Києві завтра без опадів, температура до +23°

17:00, 21 серпня 2018
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Завтра у столиці похолодає.

У столиці завтра похолодає / lifekiev.com
У столиці завтра похолодає / lifekiev.com

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 22 серпня, у Києві без опадів, температура до +23°.

В Україні сьогодні буде спекотно, на заході місцями пройдуть дощі (карта)

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +23°, ввечері - до +16°. Вітер північний та північно-західний, до 4,2 м/сек.

Сонце в столиці зійде у 05:54, а зайде о 20:06.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня в Україні спаде спека, на сході пройдуть дощі.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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