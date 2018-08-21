У Києві завтра без опадів, температура до +23°
Завтра у столиці похолодає.
Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 22 серпня, у Києві без опадів, температура до +23°.
В Україні сьогодні буде спекотно, на заході місцями пройдуть дощі (карта)
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +23°, ввечері - до +16°. Вітер північний та північно-західний, до 4,2 м/сек.
Сонце в столиці зійде у 05:54, а зайде о 20:06.
Як повідомляв УНІАН, 22 серпня в Україні спаде спека, на сході пройдуть дощі.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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