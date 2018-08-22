Епіцентр підземних поштовхів знаходився на глибині 123 км.

Люди вийшли з будинків під час землетрусу / REUTERS

У Карибському морі біля берегів Венесуели стався потужний землетрус магнітудою 7,3.

Про це повідомляє Геологічна служба США (USGS).

За її даними, землетрус стався в 20 км від міста Ягуарапаро. Епіцентр підземних поштовхів знаходився на глибині 123 км.

REUTERS

Європейський середземноморський сейсмологічний центр (EMSC) спочатку повідомив, що магнітуда цього землетрусу склала 7,0, однак пізніше підвищив її до 7,3.

У EMSC відзначили, що осередок підземних поштовхів залягав на глибині 112 км. За даними центру, землетрус стався в 160 км від міста Порт-оф-Спейн (столиця Тринідаду і Тобаго).

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Як зазначає Associated Press, жителі Каракаса вибігли зі своїх будинків, щоб не бути похованими під уламками. Державних службовців в місті організовано евакуювали.

Інформації про руйнування і постраждалих поки не надходило.

Поштовхи також відчувалися в столиці Колумбії Боготі.

Раніше УНІАН повідомляв, що в результаті землетрусу магнітудою 7,0, яке відбулось на індонезійському острові Ломбок, загинули 436 осіб.