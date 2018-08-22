Біля берегів Венесуели стався потужний землетрус
Епіцентр підземних поштовхів знаходився на глибині 123 км.
У Карибському морі біля берегів Венесуели стався потужний землетрус магнітудою 7,3.
Про це повідомляє Геологічна служба США (USGS).
За її даними, землетрус стався в 20 км від міста Ягуарапаро. Епіцентр підземних поштовхів знаходився на глибині 123 км.
Європейський середземноморський сейсмологічний центр (EMSC) спочатку повідомив, що магнітуда цього землетрусу склала 7,0, однак пізніше підвищив її до 7,3.
У EMSC відзначили, що осередок підземних поштовхів залягав на глибині 112 км. За даними центру, землетрус стався в 160 км від міста Порт-оф-Спейн (столиця Тринідаду і Тобаго).
Як зазначає Associated Press, жителі Каракаса вибігли зі своїх будинків, щоб не бути похованими під уламками. Державних службовців в місті організовано евакуювали.
Інформації про руйнування і постраждалих поки не надходило.
Поштовхи також відчувалися в столиці Колумбії Боготі.
Раніше УНІАН повідомляв, що в результаті землетрусу магнітудою 7,0, яке відбулось на індонезійському острові Ломбок, загинули 436 осіб.
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