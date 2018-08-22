Сьогодні в більшості областей України похолодає (карта)

08:06, 22 серпня 2018
18
0

Спека збережеться на півдні і сході.

Сьогодні в Україні похолодає / galleryua.com, berlum
Сьогодні в Україні похолодає / galleryua.com, berlum

Згідно з даними Погода УНІАН, 22 серпня в Україні спаде спека, на сході пройдуть дощі.

В Україні зберігається пожежна небезпека

На сході місцями пройдуть дощі, температура до +29°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +33°.

На заході України без опадів. Температура до +26°.

У північних областях сонячно. Температура до +23°. У центрі хмарно з проясненнями, температура до +27°.

Прогноз на 22 серпня / УНІАН
Прогноз на 22 серпня / УНІАН

За народним прогнозом, 22 серпня — день Матвія. Південний вітер з вихорами— до сніжної зими. Круті вихори — до крутої зими.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Сьогодні в більшості областей України похолодає (карта) Сьогодні в більшості областей України похолодає (карта)
Біля берегів Венесуели стався потужний землетрус Біля берегів Венесуели стався потужний землетрус
У багатьох областях України завтра похолодає (карта) У багатьох областях України завтра похолодає (карта)
Повінь століття в Індії: число жертв збільшилося до 400 осіб Повінь століття в Індії: число жертв збільшилося до 400 осіб
В Україні зберігається пожежна небезпека В Україні зберігається пожежна небезпека
Сьогодні в Києві без опадів, вдень температура до +28° Сьогодні в Києві без опадів, вдень температура до +28°
В Україні завтра буде спекотно, на заході пройдуть дощі (відеопрогноз) В Україні завтра буде спекотно, на заході пройдуть дощі (відеопрогноз)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 22 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
68 %
749 мм
4.1 м/с
31 %
Стрічка новин