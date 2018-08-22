Сьогодні в більшості областей України похолодає (карта)
Спека збережеться на півдні і сході.
Згідно з даними Погода УНІАН, 22 серпня в Україні спаде спека, на сході пройдуть дощі.
В Україні зберігається пожежна небезпека
На сході місцями пройдуть дощі, температура до +29°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +33°.
На заході України без опадів. Температура до +26°.
У північних областях сонячно. Температура до +23°. У центрі хмарно з проясненнями, температура до +27°.
За народним прогнозом, 22 серпня — день Матвія. Південний вітер з вихорами— до сніжної зими. Круті вихори — до крутої зими.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Погода в Україні
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Вінниця+24°... +11°
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Дніпро+28°... +13°
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Донецьк+30°... +11°
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Житомир+24°... +11°
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Запоріжжя+29°... +15°
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Івано-Франківськ+25°... +14°
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Київ+24°... +11°
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Кіровоград+27°... +12°
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Луганськ+30°... +11°
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Луцьк+24°... +14°
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Львів+23°... +14°
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Миколаїв+30°... +16°
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Одеса+33°... +17°
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Полтава+26°... +12°
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Рівне+24°... +12°
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Сімферополь+33°... +17°
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Суми+24°... +9°
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Тернопіль+24°... +14°
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Харків+26°... +12°
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Херсон+32°... +16°
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