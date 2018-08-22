У Києві сьогодні без опадів, температура до +23°
У столиці сьогодні трохи похолодає.
Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 22 серпня, у Києві без опадів, температура до +23°.
В Україні зберігається пожежна небезпека
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +23°, ввечері - до +16°. Вітер північний та північно-західний, до 4,2 м/сек.
Сонце в столиці зійшло у 05:54, а зайде о 20:06.
Як повідомляв УНІАН, 22 серпня в Україні спаде спека, на сході пройдуть дощі.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+23°... +13°
-
Дніпро+27°... +14°
-
Донецьк+28°... +13°
-
Житомир+23°... +12°
-
Запоріжжя+29°... +15°
-
Івано-Франківськ+25°... +14°
-
Київ+24°... +11°
-
Кіровоград+27°... +13°
-
Луганськ+28°... +13°
-
Луцьк+24°... +14°
-
Львів+22°... +14°
-
Миколаїв+30°... +17°
-
Одеса+31°... +19°
-
Полтава+25°... +12°
-
Рівне+24°... +13°
-
Сімферополь+33°... +18°
-
Суми+24°... +9°
-
Тернопіль+24°... +14°
-
Харків+24°... +11°
-
Херсон+31°... +18°
-
Хмельницький+25°... +15°
-
Черкаси+25°... +16°
-
Чернігів+22°... +9°
-
Чернівці+26°... +18°
Віргінія, США
+ 21 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
Відчувається як: +21 °
Вологість: 68 %
Тиск: 748 мм
Вітер: 4.1 м/с
Ймовірність опадів: 31 %
Схід: 06:29
Захід 19:55
Видимість: 14 км
Фаза місяця:
Стрічка новин