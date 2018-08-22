У Києві сьогодні без опадів, температура до +23°

08:30, 22 серпня 2018
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У столиці сьогодні трохи похолодає.

Сьогодні в Києві без опадів / lifekiev.com
Сьогодні в Києві без опадів / lifekiev.com

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 22 серпня, у Києві без опадів, температура до +23°.

В Україні зберігається пожежна небезпека

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +23°, ввечері - до +16°. Вітер північний та північно-західний, до 4,2 м/сек.

Сонце в столиці зійшло у 05:54, а зайде о 20:06.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня в Україні спаде спека, на сході пройдуть дощі.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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