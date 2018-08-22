Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

Пожежна небезпека очікується 22-23 серпня.

В Україні зберігається пожежна небезпека / фото ДСНС

Протягом найближчих днів у багатьох регіонах України утримається надзвичайна пожежна небезпека.

Читайте також У Києві сьогодні без опадів, температура до +23°

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"22-23 серпня у східних, південних, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Черкаській, Сумській, Чернігівській, Рівненській, більшості районів Київської та Тернопільської областей утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 22 серпня в Україні спаде спека, на сході пройдуть дощі.