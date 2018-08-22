Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
Пожежна небезпека очікується 22-23 серпня.
Протягом найближчих днів у багатьох регіонах України утримається надзвичайна пожежна небезпека.
У Києві сьогодні без опадів, температура до +23°
Про це попереджає Український гідрометцентр.
"22-23 серпня у східних, південних, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Черкаській, Сумській, Чернігівській, Рівненській, більшості районів Київської та Тернопільської областей утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 22 серпня в Україні спаде спека, на сході пройдуть дощі.
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