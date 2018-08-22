В Італії зростає число жертв повені
Загинули 11 осіб.
У результаті раптової повені гірської річки Раганелло поблизу Національного парку Полліно в Італії загинули 11 осіб.
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Скільки туристів знаходилося поблизу річки, невідомо. Повідомляється про десятки поранених, у тому числі і про дитину з симптомами сильного переохолодження, повідомляє Euronews.
Річка Раганелло швидко вийшла з берегів через сильны дощів. Рятувальники вважають, що в ущелині можуть залишатися люди, які зачепилися, за скелі, їх шукають за допомогою вертольотів. За даними місцевих ЗМІ, серед туристів в ущелині був один іноземець. Голландець отримав перелом кісток тазу.
Нагадаємо, у результаті повені в Камбоджі протягом останніх чотирьох тижнів загинули 18 осіб, серед яких вісім дітей.
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