Число жертв землетрусу в Індонезії перевищило 500 осіб

Постраждали понад 7 тисяч осіб.

Наслідки землетрусу в Індонезії / REUTERS

У результаті потужного землетрусу, який стався на індонезійському острові Ломбок, загинули 515 осіб.

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Постраждали понад 7 тисяч осіб. Свої будинки були змушені покинути 431 тисяч осіб, 73,8 тисяч приміщень і 798 будівель пошкоджено, передає Сіньхуа з посиланням на Національне агентство з ліквідації наслідків стихійних лих Індонезії.

Після 7-бального землетрусу 5-го серпня на острові Ломбок були зафіксовані загалом 543 афтершоків різних ступенів.