В Арктиці дав тріщину найстаріший і найтовстіший лід
Це може поставити під загрозу виживання гренландських тюленів і білих ведмедів
Найстаріший і найтовстіший лід в Арктиці почав руйнуватися другий раз за поточний рік через теплі вітри і зміну клімату.
У липні по всьму світу було зафіксовано більше ста температурних рекордів
За словами вчених, це може поставити під загрозу виживання гренландських тюленів і білих ведмедів, повідомляє Science Alert.
Знімки, зроблені супутниками, показують, що крига біля північного узбережжя Гренландії стала більш крихкою і мобільною.
A small animation from @DTUSpace— Leif Toudal (@elmltp) 13 серпня 2018 р.
showing our combined #Sentinel1 and #AMSR2 images and our @CMEMS_EU #Sentinel1 1-day ice drift vectors. All from https://t.co/KMsYanQEs4 pic.twitter.com/6ctc0JzgpQ
Раніше вважалося, що саме в цьому регіоні багаторічний лід буде зберігатися протягом довгого часу, у той час як температура в інших регіонах Землі буде підвищуватися. Однак останні спостереження показують, що арктичний крижаний покрив тут став на 40% нижче середнього показника для цього часу року.
Раніше повідомлялося, що до 2100 року людство може бути знищено "катастрофічними" змінами клімату.
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