В Арктиці дав тріщину найстаріший і найтовстіший лід

Найстаріший і найтовстіший лід в Арктиці почав руйнуватися другий раз за поточний рік через теплі вітри і зміну клімату.

Читайте також У липні по всьму світу було зафіксовано більше ста температурних рекордів

За словами вчених, це може поставити під загрозу виживання гренландських тюленів і білих ведмедів, повідомляє Science Alert.

Знімки, зроблені супутниками, показують, що крига біля північного узбережжя Гренландії стала більш крихкою і мобільною.

A small animation from @DTUSpace

showing our combined #Sentinel1 and #AMSR2 images and our @CMEMS_EU #Sentinel1 1-day ice drift vectors. All from https://t.co/KMsYanQEs4 pic.twitter.com/6ctc0JzgpQ