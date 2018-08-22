В Арктиці дав тріщину найстаріший і найтовстіший лід

Це може поставити під загрозу виживання гренландських тюленів і білих ведмедів

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Найстаріший і найтовстіший лід в Арктиці почав руйнуватися другий раз за поточний рік через теплі вітри і зміну клімату.

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За словами вчених, це може поставити під загрозу виживання гренландських тюленів і білих ведмедів, повідомляє Science Alert.

Знімки, зроблені супутниками, показують, що крига біля північного узбережжя Гренландії стала більш крихкою і мобільною.

Раніше вважалося, що саме в цьому регіоні багаторічний лід буде зберігатися протягом довгого часу, у той час як температура в інших регіонах Землі буде підвищуватися. Однак останні спостереження показують, що арктичний крижаний покрив тут став на 40% нижче середнього показника для цього часу року.

Раніше повідомлялося, що до 2100 року людство може бути знищено "катастрофічними" змінами клімату.