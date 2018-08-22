Біля берегів Вануату стався землетрус магнітудою 6,5
Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.
У середу, 22 серпня, біля берегів Вануату стався землетрус магнітудою 6,5.
У Китаї в результаті двох афтершоків 24 людини отримали травми
Про це повідомляє Геологічна служба США.
Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 79 км на схід від міста Лакаторо. Осередок землетрусу залягав на глибині 13,4 км.
Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.
Нагадаємо, у результаті потужного землетрусу, який стався на індонезійському острові Ломбок, загинули 515 осіб.
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