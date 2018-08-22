Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

Біля берегів Вануату стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У середу, 22 серпня, біля берегів Вануату стався землетрус магнітудою 6,5.

Читайте також У Китаї в результаті двох афтершоків 24 людини отримали травми

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 79 км на схід від міста Лакаторо. Осередок землетрусу залягав на глибині 13,4 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у результаті потужного землетрусу, який стався на індонезійському острові Ломбок, загинули 515 осіб.