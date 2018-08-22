Китай готується до удару тайфуну "Соулік"
Мешканців східних регіонів країни попереджають про сильний вітер.
Завтра, 23 серпня, на східне узбережжя Китаю вийде тайфун "Соулик", який принесе з собою потужний вітер.
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Сьогодні вранці центр тайфуну знаходився над північно-східною частиною Східно-Китайського моря, швидкість вітру досягала 48 м/сек. Він, втрачаючи силу, буде рухатися в північно-західному напрямку зі швидкістю близько 20 км/год, передає Xinhua з посиланням на Національний метеорологічний центр Китаю.
До ранку 23 серпня "Соулік" принесе штормовий вітер до прибережної зони провінцій Цзянсу і Чжецзян, а також у деякі райони Східно-Китайського моря.
У Китаї оголосили "синє" попередження у зв'язку з тайфуном. Місцевим органам влади рекомендовано вжити необхідні запобіжні заходи щодо можливих стихійних лих, а судам повернутися в порти.
Нагадаємо, у китайській провінції Аньхой жертвами потужного тайфуну "Румбія" стали 18 осіб.
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