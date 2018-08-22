Завтра в Україні буде тепло і сонячно (відеопрогноз)
На півдні до +29°.
Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 23 серпня, в Україні буде тепло і майже без опадів.
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
На сході без опадів, температура до +27°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +29°.
На заході України без опадів. Температура до +28°.
У північних областях сонячно. Температура до +24°. У центрі хмарно з проясненнями, температура до +26°.
За народним прогнозом, 23 серпня - день Лаврентія. Вважалося, що на Лаврентія вода холоне. Якщо на Лаврентія сильна спека або сильні дощі, то так буде всю осінь. Осінь і зима добре живуть, коли на Лаврентія вода тиха і дощик.
Прогноз погоди в Україні на четвер, 23 серпня
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Погода в Україні
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Вінниця+24°... +13°
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Дніпро+28°... +13°
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Донецьк+30°... +10°
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Житомир+24°... +12°
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Запоріжжя+29°... +14°
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Івано-Франківськ+25°... +15°
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Київ+24°... +11°
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Кіровоград+27°... +12°
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Луганськ+30°... +10°
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Луцьк+24°... +14°
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Львів+23°... +14°
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Миколаїв+30°... +16°
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Одеса+33°... +18°
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Полтава+25°... +11°
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Рівне+24°... +13°
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Сімферополь+32°... +18°
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Суми+24°... +8°
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Тернопіль+24°... +15°
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Харків+26°... +11°
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Херсон+31°... +17°
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Хмельницький+25°... +15°
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Черкаси+26°... +12°
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Чернігів+23°... +8°
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Чернівці+26°... +18°
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Відчувається як: +22 °
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Вітер: 3.9 м/с
Ймовірність опадів: 17 %
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Видимість: 16 км
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