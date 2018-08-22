У Києві завтра без опадів, температура до +24°

17:00, 22 серпня 2018
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Завтра у столиці буде сонячно.

У Києві завтра без опадів / lifekiev.com
У Києві завтра без опадів / lifekiev.com

Згідно з даними Погода УНІАН, 23 серпня в Києві без опадів, температура до +24°.

Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +24°, ввечері - до +17°. Вітер східний та північно-східний, до 2,0 м/сек.

Сонце в столиці зійде у 05:56, а зайде о 20:04.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 23 серпня, в Україні буде тепло і майже без опадів.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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