В Україні сьогодні без опадів, на півдні до +29° (карта)
Сьогодні в Україні буде тепло.
Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 23 серпня, в Україні буде тепло і майже без опадів.
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
На сході без опадів, температура до +27°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +29°.
На заході України без опадів. Температура до +28°.
У північних областях сонячно. Температура до +24°. У центрі хмарно з проясненнями, температура до +26°.
За народним прогнозом, 23 серпня - день Лаврентія. Вважалося, що на Лаврентія вода холоне. Якщо на Лаврентія сильна спека або сильні дощі, то так буде всю осінь. Осінь і зима добре живуть, коли на Лаврентія вода тиха і дощик.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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