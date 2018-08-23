В Україні сьогодні без опадів, на півдні до +29° (карта)

08:06, 23 серпня 2018
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Сьогодні в Україні буде тепло.

Сьогодні в Україні без опадів / 7-themes.com
Сьогодні в Україні без опадів / 7-themes.com

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 23 серпня, в Україні буде тепло і майже без опадів.

Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

На сході без опадів, температура до +27°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +29°.

На заході України без опадів. Температура до +28°.

У північних областях сонячно. Температура до +24°. У центрі хмарно з проясненнями, температура до +26°.

Прогноз на 23 серпня / УНІАН
Прогноз на 23 серпня / УНІАН

За народним прогнозом, 23 серпня - день Лаврентія. Вважалося, що на Лаврентія вода холоне. Якщо на Лаврентія сильна спека або сильні дощі, то так буде всю осінь. Осінь і зима добре живуть, коли на Лаврентія вода тиха і дощик.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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