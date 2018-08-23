У Києві сьогодні до +24°, без опадів
Сьогодні у столиці буде сонячно.
Згідно з даними Погода УНІАН, 23 серпня в Києві без опадів, температура до +24°.
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +24°, ввечері - до +17°. Вітер східний та північно-східний, до 2,0 м/сек.
Сонце в столиці зійшло у 05:56, а зайде о 20:04.
Як повідомляв УНІАН, у четвер, 23 серпня, в Україні буде тепло і майже без опадів.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Дніпро+26°... +13°
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Донецьк+27°... +10°
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Житомир+25°... +12°
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Запоріжжя+27°... +14°
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Одеса+29°... +16°
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