У Києві сьогодні до +24°, без опадів

08:30, 23 серпня 2018
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Сьогодні у столиці буде сонячно.

Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН
Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 23 серпня в Києві без опадів, температура до +24°.

Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +24°, ввечері - до +17°. Вітер східний та північно-східний, до 2,0 м/сек.

Сонце в столиці зійшло у 05:56, а зайде о 20:04.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 23 серпня, в Україні буде тепло і майже без опадів.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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