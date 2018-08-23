В Україні зберігається пожежна небезпека
Пожежна небезпека очкується майже у всіх регіонах.
Сьогодні, 23 серпня, у багатьох областях України очікується надзвичайна пожежна небезпека.
У Києві сьогодні до +24°, без опадів
Про це попереджає Український гідрометцентр.
"23 серпня у східних, південних, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Черкаській, Сумській, Чернігівській, Рівненській, більшості районів Київської та Тернопільської областей утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у четвер, 23 серпня, в Україні буде тепло і майже без опадів.
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