В Україні зберігається пожежна небезпека

09:36, 23 серпня 2018
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Пожежна небезпека очкується майже у всіх регіонах.

Сьогодні в Україні очікується пожежна небезпека / galinfo.com.ua
Сьогодні в Україні очікується пожежна небезпека / galinfo.com.ua

Сьогодні, 23 серпня, у багатьох областях України очікується надзвичайна пожежна небезпека.

У Києві сьогодні до +24°, без опадів

Про це попереджає Український гідрометцентр

"23 серпня у східних, південних, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Черкаській, Сумській, Чернігівській, Рівненській, більшості районів Київської та Тернопільської областей утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у четвер, 23 серпня, в Україні буде тепло і майже без опадів.

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