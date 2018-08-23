До Гавайських островів наближається ураган "Лейн"
Ураган може призвести до повеней і обвалів.
Тропічний шторм "Лейн" посилився до урагану 5-ї категорії і наближається до Гавайських островів.
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Ураган рухається зі швидкістю 15 км/год, швидкість вітру досягає 260 км/год. Попередження про ураган діє на острові Гаваї і може бути оголошено найближчим часом на островах Мауї, Ланаї, Молокаї, Кахоолаве і Оаху, передає Stormnews з посиланням на Центр зі спостереження за ураганами в центральній частині Тихого океану.
Очікується, що ураган викличе великі хвилі і проливні дощі, які можуть призвести до повеней і обвалів.
Нагадаємо, у ніч на 16 серпня в Києві пройшов ураган: у центрі Києва обвалилась частина будівлі, впав стовп.
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