До Гавайських островів наближається ураган "Лейн"

Ураган може призвести до повеней і обвалів.

Вид на ураган "Лейн" з космосу / twitter.com/astro_ricky

Тропічний шторм "Лейн" посилився до урагану 5-ї категорії і наближається до Гавайських островів.

Читайте також На Тернопільщині повалені внаслідок буревію дерева перекрили дороги, з будинків позривало дахи (фото)

Ураган рухається зі швидкістю 15 км/год, швидкість вітру досягає 260 км/год. Попередження про ураган діє на острові Гаваї і може бути оголошено найближчим часом на островах Мауї, Ланаї, Молокаї, Кахоолаве і Оаху, передає Stormnews з посиланням на Центр зі спостереження за ураганами в центральній частині Тихого океану.

Очікується, що ураган викличе великі хвилі і проливні дощі, які можуть призвести до повеней і обвалів.

Нагадаємо, у ніч на 16 серпня в Києві пройшов ураган: у центрі Києва обвалилась частина будівлі, впав стовп.