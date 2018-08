В американському штаті Вісконсін оголосили надзвичайний стан через повінь (відео)

В окрузі Дейн (штат Вісконсін, США) оголосили надзвичайний стан через повінь, викликану сильними дощами.

За даними метеорологічної служби, у місті Мілуокі протягом 20-21 серпня випала рекордна кількість опадів - 27-38 см, повідомляє Floodlist.

125 сімей повідомили, що повінь пошкодила їхні будинки, деякі жителі округу самостійно евакуювалися. Під час повені багато людей виявилися заблокованими в своїх будинках і автомобілях.

