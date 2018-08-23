В американському штаті Вісконсін оголосили надзвичайний стан через повінь (відео)

11:56, 23 серпня 2018
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У місті Мілуокі випала рекордна кількість опадів.

Наслідки повені в штаті Вісконсін / twitter.com/hendkywi
Наслідки повені в штаті Вісконсін / twitter.com/hendkywi

В окрузі Дейн (штат Вісконсін, США) оголосили надзвичайний стан через повінь, викликану сильними дощами.

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За даними метеорологічної служби, у місті Мілуокі протягом 20-21 серпня випала рекордна кількість опадів - 27-38 см, повідомляє Floodlist.

125 сімей повідомили, що повінь пошкодила їхні будинки, деякі жителі округу самостійно евакуювалися. Під час повені багато людей виявилися заблокованими в своїх будинках і автомобілях.

Нагадаємо, у результаті раптової повені гірської річки Раганелло поблизу Національного парку Полліно в Італії загинули 11 осіб.

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