В американському штаті Вісконсін оголосили надзвичайний стан через повінь (відео)
У місті Мілуокі випала рекордна кількість опадів.
В окрузі Дейн (штат Вісконсін, США) оголосили надзвичайний стан через повінь, викликану сильними дощами.
Камбоджа постраждала від потужної повені
За даними метеорологічної служби, у місті Мілуокі протягом 20-21 серпня випала рекордна кількість опадів - 27-38 см, повідомляє Floodlist.
125 сімей повідомили, що повінь пошкодила їхні будинки, деякі жителі округу самостійно евакуювалися. Під час повені багато людей виявилися заблокованими в своїх будинках і автомобілях.
#FLOODALERT— Madison Police (@madisonpolice) 21 серпня 2018 р.
Mineral point between Grand Canyon and Gammon. Completely under.
Stay off the roads today, especially on Madison's west side! pic.twitter.com/IysXnV49AM
Нагадаємо, у результаті раптової повені гірської річки Раганелло поблизу Національного парку Полліно в Італії загинули 11 осіб.
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