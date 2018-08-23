Синоптик розповіла, якою буде погода на День незалежності

Майже по всій Україні буде сонячно.

На День незалежності в Україні буде тепло / УНІАН

На День незалежності, 24 серпня, в Україні буде сонячно та тепло.

Про це у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.

"В Україні - антициклон. Повсюди буде сонячно, сухо та тепло, +26...+29 градусів", - пише вона.

За словами Діденко, на заході існує ймовірність дощів, а у південних регіонах спека досягне +28...+32 градусів. У Києві на День незалежності буде тепло - до +28 градусів.

Нагадаємо, у четвер, 23 серпня, в Україні буде тепло і майже без опадів.