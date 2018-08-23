Синоптик розповіла, якою буде погода на День незалежності
Майже по всій Україні буде сонячно.
На День незалежності, 24 серпня, в Україні буде сонячно та тепло.
Про це у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.
"В Україні - антициклон. Повсюди буде сонячно, сухо та тепло, +26...+29 градусів", - пише вона.
За словами Діденко, на заході існує ймовірність дощів, а у південних регіонах спека досягне +28...+32 градусів. У Києві на День незалежності буде тепло - до +28 градусів.
Нагадаємо, у четвер, 23 серпня, в Україні буде тепло і майже без опадів.
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Дніпро+25°... +13°
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Донецьк+26°... +10°
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Житомир+24°... +13°
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Запоріжжя+27°... +14°
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Луганськ+25°... +9°
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