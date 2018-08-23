У Лаосі жертвами повеней стали 46 осіб
Майже сто осіб зникли безвісти.
46 людей загинуло, 97 зникли безвісти в результаті повеней, викликаних сильними дощами в Лаосі.
В американському штаті Вісконсін оголосили надзвичайний стан через повінь (відео)
З середини липня до середини серпня тропічні шторми викликали сильні зливи по всій країні, від яких постраждали 236 тисяч людей у 14 з 18 провінцій і міст. Наразі 11 тисяч залишаються без даху, передає Сіньхуа з посиланням на місцеві ЗМІ.
Відзначається, що постраждали від стихії терміново потребують наметів, чистої води, продуктів харчування та медикаментів.
Нагадаємо, кількість загиблих в результаті прориву дамби в Лаосі зросла до 30 осіб. 4 серпня були виявлені тіла ще чотирьох жертв.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+25°... +13°
-
Дніпро+26°... +12°
-
Донецьк+26°... +10°
-
Житомир+25°... +13°
-
Запоріжжя+27°... +14°
-
Івано-Франківськ+28°... +13°
-
Київ+25°... +12°
-
Кіровоград+26°... +10°
-
Луганськ+26°... +9°
-
Луцьк+26°... +16°
-
Львів+26°... +16°
-
Миколаїв+28°... +14°
-
Одеса+29°... +16°
-
Полтава+25°... +12°
-
Рівне+26°... +15°
-
Сімферополь+29°... +16°
-
Суми+23°... +8°
-
Тернопіль+27°... +15°
-
Харків+25°... +11°
-
Херсон+29°... +14°
-
Хмельницький+26°... +15°
-
Черкаси+24°... +12°
-
Чернігів+22°... +9°
-
Чернівці+28°... +16°
Віргінія, США
+ 17 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
Відчувається як: +17 °
Вологість: 69 %
Тиск: 754 мм
Вітер: 4.1 м/с
Ймовірність опадів: 2 %
Схід: 06:30
Захід 19:53
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин