У Лаосі жертвами повеней стали 46 осіб

Майже сто осіб зникли безвісти.

Наслідки повені в Лаосі / REUTERS

46 людей загинуло, 97 зникли безвісти в результаті повеней, викликаних сильними дощами в Лаосі.

Читайте також В американському штаті Вісконсін оголосили надзвичайний стан через повінь (відео)

З середини липня до середини серпня тропічні шторми викликали сильні зливи по всій країні, від яких постраждали 236 тисяч людей у 14 з 18 провінцій і міст. Наразі 11 тисяч залишаються без даху, передає Сіньхуа з посиланням на місцеві ЗМІ.

Відзначається, що постраждали від стихії терміново потребують наметів, чистої води, продуктів харчування та медикаментів.

Нагадаємо, кількість загиблих в результаті прориву дамби в Лаосі зросла до 30 осіб. 4 серпня були виявлені тіла ще чотирьох жертв.