На Алясці стався потужний землетрус

Попередження про цунамі не оголошувалося.

На Алясці стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У четвер, 23 серпня, в американському штаті Аляска стався землетрус магнітудою 6,3.

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Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 45 км на південний схід від вулкана Танага. Осередок землетрусу залягав на глибині 43,9 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило. Тихоокеанський центр попередження про цунамі не поширював попереджень про небезпеку цунамі.

Нагадаємо, у результаті двох афтершоків магнітудою 5,0 в китайській провінції Юньнань 24 людини отримали травми.