На Алясці стався потужний землетрус
Попередження про цунамі не оголошувалося.
У четвер, 23 серпня, в американському штаті Аляска стався землетрус магнітудою 6,3.
У результаті землетрусу в Китаї потерпіли 18 осіб
Про це повідомляє Геологічна служба США.
Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 45 км на південний схід від вулкана Танага. Осередок землетрусу залягав на глибині 43,9 км.
Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило. Тихоокеанський центр попередження про цунамі не поширював попереджень про небезпеку цунамі.
Нагадаємо, у результаті двох афтершоків магнітудою 5,0 в китайській провінції Юньнань 24 людини отримали травми.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+25°... +13°
-
Дніпро+26°... +12°
-
Донецьк+26°... +10°
-
Житомир+25°... +13°
-
Запоріжжя+27°... +14°
-
Івано-Франківськ+28°... +13°
-
Київ+25°... +12°
-
Кіровоград+26°... +10°
-
Луганськ+26°... +9°
-
Луцьк+26°... +16°
-
Львів+26°... +16°
-
Миколаїв+28°... +14°
-
Одеса+29°... +16°
-
Полтава+25°... +12°
-
Рівне+26°... +15°
-
Сімферополь+29°... +16°
-
Суми+23°... +8°
-
Тернопіль+26°... +15°
-
Харків+25°... +11°
-
Херсон+29°... +14°
-
Хмельницький+26°... +15°
-
Черкаси+24°... +12°
-
Чернігів+22°... +9°
-
Чернівці+28°... +16°
Віргінія, США
+ 20 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
Відчувається як: +20 °
Вологість: 69 %
Тиск: 752 мм
Вітер: 3.9 м/с
Ймовірність опадів: 2 %
Схід: 06:30
Захід 19:53
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин