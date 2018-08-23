На Алясці стався потужний землетрус

15:37, 23 серпня 2018
95
0

Попередження про цунамі не оголошувалося.

На Алясці стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
На Алясці стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У четвер, 23 серпня, в американському штаті Аляска стався землетрус магнітудою 6,3.

У результаті землетрусу в Китаї потерпіли 18 осіб

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 45 км на південний схід від вулкана Танага. Осередок землетрусу залягав на глибині 43,9 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило. Тихоокеанський центр попередження про цунамі не поширював попереджень про небезпеку цунамі.

Нагадаємо, у результаті двох афтершоків магнітудою 5,0 в китайській провінції Юньнань 24 людини отримали травми.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
На День незалежності в Україні буде спекотно і сонячно (відеопрогноз) На День незалежності в Україні буде спекотно і сонячно (відеопрогноз)
У Лаосі жертвами повеней стали 46 осіб У Лаосі жертвами повеней стали 46 осіб
Синоптик розповіла, якою буде погода на День незалежності Синоптик розповіла, якою буде погода на День незалежності
До Гавайських островів наближається ураган "Лейн" До Гавайських островів наближається ураган "Лейн"
У Києві сьогодні до +24°, без опадів У Києві сьогодні до +24°, без опадів
Біля берегів Вануату стався землетрус магнітудою 6,5 Біля берегів Вануату стався землетрус магнітудою 6,5
В Арктиці дав тріщину найстаріший і найтовстіший лід В Арктиці дав тріщину найстаріший і найтовстіший лід

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 20 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
69 %
752 мм
3.9 м/с
2 %
Стрічка новин