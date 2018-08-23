На День незалежності в Україні буде спекотно і сонячно (відеопрогноз)

16:30, 23 серпня 2018
23
0

На півдні до +31°.

Завтра в Україні буде спекотно / REUTERS
Завтра в Україні буде спекотно / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, 24 серпня в Україні буде тепло і без опадів.

розповіла Синоптик, якою буде погода на День незалежності

На сході без опадів, температура до +29°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +31°.

На заході України без опадів. Температура до +29°.

У північних областях сонячно. Температура до +26°. У центрі хмарно з проясненнями, температура до +28°.

За народним прогнозом, 24 серпня — день Федора і Василя. Святий Федір кіз пасе, святий Василь вівцям шерсть дає. Дим без вітру б'є до землі — до дощу. Горіхів багато, а грибів мало — зима буде сніжна і морозна.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
На День незалежності в Україні буде спекотно і сонячно (відеопрогноз) На День незалежності в Україні буде спекотно і сонячно (відеопрогноз)
В американському штаті Вісконсін оголосили надзвичайний стан через повінь (відео) В американському штаті Вісконсін оголосили надзвичайний стан через повінь (відео)
До Гавайських островів наближається ураган "Лейн" До Гавайських островів наближається ураган "Лейн"
В Україні сьогодні без опадів, на півдні до +29° (карта) В Україні сьогодні без опадів, на півдні до +29° (карта)
Завтра в Україні буде тепло і сонячно (відеопрогноз) Завтра в Україні буде тепло і сонячно (відеопрогноз)
Китай готується до удару тайфуну "Соулік" Китай готується до удару тайфуну "Соулік"
Біля берегів Вануату стався землетрус магнітудою 6,5 Біля берегів Вануату стався землетрус магнітудою 6,5

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 20 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
69 %
752 мм
3.9 м/с
2 %
Стрічка новин