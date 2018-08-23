Завтра у Києві без опадів, вдень температура до +26°

Ввечері у столиці до +20°.

Завтра у Києві без опадів / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 24 серпня, у Києві без опадів, температура до +26°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +26°, ввечері - до +20°. Вітер південно-східний, до 3,3 м/с.

Сонце в столиці зійде у 05:57, а зайде у 20:02.

Як повідомляв УНІАН, 24 серпня в Україні буде тепло і без опадів.

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