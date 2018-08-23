Завтра у Києві без опадів, вдень температура до +26°
Ввечері у столиці до +20°.
Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 24 серпня, у Києві без опадів, температура до +26°.
Синоптик розповіла, якою буде погода на День незалежності
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +26°, ввечері - до +20°. Вітер південно-східний, до 3,3 м/с.
Сонце в столиці зійде у 05:57, а зайде у 20:02.
Як повідомляв УНІАН, 24 серпня в Україні буде тепло і без опадів.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Донецьк+26°... +10°
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Житомир+25°... +13°
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Запоріжжя+27°... +14°
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Івано-Франківськ+28°... +13°
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Кіровоград+26°... +10°
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Луганськ+26°... +9°
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Миколаїв+28°... +14°
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Одеса+29°... +16°
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