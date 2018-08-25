На острові Манама у Папуа-Новій Гвінеї почалось виверження вулкану

Згідно з інформацією, влада евакуювала дві тисячі місцевих жителів.

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У Папуа-Новій Гвінеї на острові Манама почалося виверження одного з найактивніших вулканів в регіоні.

Як повідомляє Reuters, влада евакуювала дві тисячі місцевих жителів.

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Зазначається, що острів з населенням в 9 тисяч осіб становить всього 10 кілометрів в ширину.

Згідно з інформацією, на шляху поширення лави розташовані три населені пункти. Наразі постраждалих немає, однак влада закликає місцеве населення триматися подалі від району виверження.

Також повідомляється, що в результаті виверження в повітря було викинуто 15-кілометровий стовп попелу, під вагою якого руйнуються дерева. За інформацією метеорологів, хмара буде розсіюватися протягом наступних 12 годин.

Як повідомляв УНІАН, у чилійських Андах прокинувся вулкан Невадос-де-Чильян.